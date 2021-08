Il caldo si indebolisce, tempo variabile ad Avellino

L'anticiclone subtropicale tende ad indebolirsi, eroso dalla spinta di una saccatura atlantica sull'Europa centrale. Ancora una giornata stabile e ampiamente soleggiata su Calabria e Sicilia, tempo a tratti variabile in Campania con la formazione di banchi di nubi basse a tratti compatti su Casertano, Napoletano e Costiera Amalfitana, specie al primo mattino e nelle ore serali. Temperature in rialzo sul versante ionico con picchi di 37-40°C su Sicilia orientale, Locride e Crotonese, in calo in Campania e sull'alto Tirreno calabrese. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti occidentali con raffiche >30-40 km/h su Stretto di Messina, Crotonese, Catanzarese, Locride e coste meridionali della Sicilia. Moto ondoso dei mari in graduale aumento: fino a mossi il basso Tirreno, il Canale di Sicilia e lo Ionio a largo; condizioni ancora ampiamente favorevoli alla balneazione lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria.

Meteo 17 agosto Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4361m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Segui gli aggiornamenti su 3BMeteo partner Citynews