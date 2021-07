Caldo estremo nel weekend, continua l'allerta meteo

Secondo le previsioni meteo avremo in Campania la più forte ondata di caldo dell’estate 2021. Temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e tasso di umidità oltre il 70% in condizioni di scarsa ventilazione.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore" fino alle 20 di domenica sera nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato.

Meteo venerdì in Campania

Alta pressione resta ancora protagonista sulle nostre regioni meridionali dove prosegue la fase di tempo stabili e soleggiato. Prosegue altresì l'ondata di caldo africano con massime che si spingeranno sin verso i 38/39°C nelle zone interne, 40/42°C nel catenese. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 4850 metri. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo.

Meteo Avellino

Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4705m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

