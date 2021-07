Caldo da bollino rosso, afa e temperature in aumento fino a giovedì

Complice un nuovo rinforzo dell'anticiclone, il flusso umido in quota tende ad indebolirsi e ad alzarsi di latitudine, favorendo il ritorno di ampi spazi di sereno anche in Campania, salvo residue velature su Casertano e Napoletano. Cieli sereni o poco nuvolosi su Sicilia e Calabria. Temperature in nuovo aumento in Campania, in temporaneo calo lungo i versanti tirrenici di Sicilia e Calabria. Attese punte nell'entroterra prossime ai 37/39°C. Venti meridionali in attenuazione, mari in prevalenza poco mossi.

Criticità per rischio meteo da ondata di calore

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore".

A partire dalle 8 di questa mattina mattina, martedì 27 luglio e fino alle 20 di giovedì 29 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

Meteo Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4384m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Segui gli aggiornamenti su 3BMeteo partner Citynews