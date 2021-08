Arriva il freddo, temperature in crollo anche di otto gradi: le ultime previsioni

Le previsioni degli esperti per l'ultimo weekend di agosto, quest'anno assai poco estivo. Temperature massime tutte al di sotto della media stagionale

Dopo il grande caldo, l'Italia torna a respirare ma deve fare i conti ancora con forti piogge e temporali. L'ultimo weekend di agosto vedrà sul nostro paese ancora un passaggio di aria fredda che renderà questi ultimi giorni del mese davvero poco estivi. I fenomeni temporaleschi faranno la loro comparsa a "macchia di leopardo", ma localmente potranno risultare intensi, in alcuni casi con nubifragi e rischio grandine.

Il periodo conclusivo del mese di agosto sarà caratterizzato da una condizioni di instabilità meterologica, secondo le previsioni. Da venerdì l'ingresso di nuova aria fredda sul Mediterraneo e poi sul nostro Paese. Temperature in calo fino a 8 gradi sotto la media stagionale.

Meteo Campania 28 agosto

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull'area dello Stretto, sull'Appennino settentrionale e sull'appenino centro-meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati occidentali; Zero termico nell'intorno di 4350 metri. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Meteo Avellino

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4475m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, le previsioni per il 28 e il 29 agosto

Vediamo nel dettaglio con gli esperti di 3Bmeteo le previsioni per i prossimi giorni su tutta Italia per l'ultimo weekend di agosto.

Sabato 28 agosto piogge e temporali su gran parte dell'Italia a causa dell'ennesimo ingresso di aria più fresca al Nord. Pioverà principalmente su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Marche e Abruzzo. Su queste ultime due regioni il maltempo potrebbe peggiorare a metà giornata, previste anche possibili grandinate e disagi. In serata maltempo anche su Puglia settentrionale e Campania. Nelle Regioni del Nord e in Sardegna il meteo resterà più stabile e soleggiato. Temperature in calo un po' dovunque, con le massime sotto i 30°C un po' dovunque, tranne Sicilia, Sardegna e Puglia meridionale.

Domenica 29 agosto il tempo migliorerà su gran parte dell'Italia ma non per tutti. Al Centro la situazione migliore mentre si prevedono condizioni di instabilità su quasi tutte le altre zone. Nella mattina di domenica sono attesi rovesci sul versante tirrenico di Campania e Calabria mentre dal pomeriggio piovaschi e acquazzoni faranno la loro comparsa su Liguria, rilievi dolomitici, Alto Adige, Appennino Tosco-emiliano e Calabria interna. Si tratterà però di fenomeno di brevi durata. In calo anche le temperature minime mentre le massime resteranno comunque sotto la media del periodo.