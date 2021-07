L'anticiclone subtropicale domina la Campania: temperature in aumento

L'anticiclone subtropicale domina l'evoluzione meteorologica sulle regioni meridionali italiane, garantendo tempo stabile e assolato su Campania, Calabria e Sicilia. Temperature in rialzo, complice la crescente ingerenza delle correnti nordafricane: massime fino a 38-40°C nella Piana di Catania, tra 35 e 38°C su Pianura Campana, Beneventano, Valle del Crati, Sibaritide, Crotonese, Locride e Nisseno. Venti deboli a prevalente regime di brezza. Mari tutti quasi calmi o poco mossi.

Meteo Avellino

Ad Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4366m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.