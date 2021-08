L'anticiclone non molla la presa, quando finirà?

La fase centrale del mese di agosto permane caratterizzata da un poderoso campo anticiclonico di matrice sub-tropicale che dal nord Africa tende ad investire l'intero comportato centro-meridionale d'Europa. Tale quadro sinottico oltre a garantire generali condizioni di stabilità atmosferica, con le perturbazioni atlantiche relegate ad elevate latitudini, costrette ad interessare al massimo Gran Bretagna e Scandinavia, determinerà temperature decisamente superiori alle medie climatiche del periodo su tutta l'Italia.

I primi segnali di cambiamento saranno tangibili già sul finire della seconda decade del mese; le proiezioni ECMWF propendono infatti per un ribaltamento dell'assetto barico a scala continentale, con campi anticiclonici che tenterebbero delle sortite lungo i meridiani, proprio verso Gran Bretagna e Scandinavia, le aree maggiormente interessate dalle circolazioni depressionarie nella prima parte del mese.

Il quadro previsto per la parte finale del mese di agosto potrebbe poi consolidarsi vero inizio autunno. Tale configurazione barica deporre a favore di un generale predominio di correnti occidentali e di quando in quando settentrionali sul Mediterraneo. Ciò comporterebbe da un lato un vistoso abbassamento di latitudine dell'anticiclone nord-africano, dall'altro riaprirebbe, dopo la temporanea pausa in atto, la strada a maggiori spunti instabili sull'Italia, con particolare riferimento alle regioni settentrionali. Tenderebbero comunque a smorzarsi le pesanti anomalie termiche al Sud.

Meteo mercoledì 11 agosto

Oggi l'ondata di caldo raggiunge l'apice. In Campania attesi cieli sereni, al più velati, su tutte le regioni meridionali. Temperature massime intorno ai 40 °C quasi ovunque e picchi di 45 C° nelle zone interne della Sicilia. Venti deboli a regime di brezza o meridionali. Mari calmi.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4617m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.

