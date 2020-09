Sul treno storico a Lioni per ammirare street art e Medioevo

Il Touring Club Italiano invita i soci e gli amici a partecipare a questa bellissima giornata alla scoperta del borgo di Lioni, nel cuore dell'Alta Irpinia.

Un museo urbano di street art Murales di artisti internazionali e irpini. Firme come Francisco Bosoletti, Milu Correch e Millo, zone completamente riqualificate da decine di interventi creativi. Il tour sulla ferrovia storica Avellino-Rocchetta con tappa a Lioni è un viaggio tra passato e presente. Si va alla scoperta di una nuova modalità di concepire gli spazi e ripensare i luoghi. Prima sulle rotaie, a seguire in uno stimolante trekking urbano nel cuore dell'Alta Irpinia.

Una delle ultime opere è stata realizzata proprio sulla facciata della stazione da Antonio Sena, artista lionese. Il paese, crocevia commerciale dell’area, nel quarantennale del terremoto del 1980, si arricchisce di ulteriori opere a simboleggiare i sentimenti e la solidarietà scaturiti dalla tragedia. Lioni è una delle nuove mete di writers affermati ed emergenti.

VIAGGIO SU TRENO STORICO CON AUTOMOTRICI ALn668 serie 1800

PROGRAMMA

7:30 Partenza da Benevento

8:00 Stazione di Avellino – Check In

8:34 Stazione di Avellino – Partenza del treno storico. In treno, servizi di accompagnamento alla conoscenza del territorio. Performance Teatrale Poesie in treno di Nicola Mariconda

ore 12.00 Arrivo a Lioni

12.10 dalla stazione inizio Tour storico-culturale, a cura della ProLoco Lioni, che terminerà nel centro storico

Pranzo libero. Per chi volesse pranzare in una delle strutture di ristorazione del borgo, abbiamo messo insieme un elenco di locali disponibili di domenica. Si consiglia vivamente la prenotazione un paio di giorni prima, per via delle misure di sicurezza recentemente imposte.

15.30 Dal centro storico inizio Tour murales

a cura di Antonio Sena – direttore artistico BagOut, e associazione La prediletta

18.00 il tour terminerà nel pressi della stazione con l’ultimo murale

18.15 Partenza da Lioni

Per l'acquisto del pacchetto turistico (gratis fino a 4 anni, 12 € da 4 a 12 anni, 26 € adulti, che comprende biglietto di viaggio andata e ritorno; assistenza, accompagnamento e attività divulgativa a bordo a cura di InLocoMotivi APS; animazione a bordo; visite guidate) rivolgersi a:

www.irpiniaexpress.it - info@irpiniaexpress.it - tel 331 10 85 593

ELENCO STRUTTURE RISTORAZIONE

Ristorante Da Pellegrino

via S. Bernardino 29 – tel. 333 82 26 521

Ruit Hora

via Salvemini – tel. 0827 42585

Ristorante La Pentola d’oro

via Torino 14 – tel. 0827 46102

bar osteria L’Arca

via San Rocco – tel. 0825 42136

Informazioni e contatti

Associazione Culturale In Loco Motivi / info@irpiniaexpress.it / 331 108 5593

TARIFFE E BIGLIETTI

Tariffa unica € 12 adulto e € 6 ragazzo

Tariffa ragazzo viaggiatori 4-12 anni non compiuti. Gratuità bambini 0-4 anni non compiuti accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere.

MODALITÀ DI ACQUISTO

È possibile acquistare i biglietti attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Per informazioni:

Fondazione FS

06 44103520

Associazione InLocoMotivi

Inlocomotivi2018@gmail.com

331 108 5593

Riferimenti per il Touring:

vice console Pietro Mitrione - 328 847 7535

L’iniziativa Irpinia Express è Plastic Free: nessun prodotto di plastica sarà utilizzato se non sarà strettamente necessario.

FERROVIA AVELLINO / ROCCHETTA SANT’ANTONIO

La ferrovia Avellino - Rocchetta Sant'Antonio è una linea che collega Avellino con la zone interne dell'Irpinia, toccando anche dei comuni in provincia di Potenza, fino ad arrivare alla stazione di Rocchetta Sant'Antonio - Lacedonia (una volta provincia di Avellino, poi Foggia). Inaugurata il 27 ottobre 1895, non è percorsa da treni a partire dal cambio d'orario ferroviario del 12 dicembre 2010. Il tratto della linea su cui gravitava il maggior bacino d'utenza era compreso tra Avellino e Lioni.

Le proposte per una ferrovia di collegamento trasversale attraverso le valli dei fiumi Calore, Sabato e Ofanto risalgono agli anni settanta del XIX secolo ma trovarono difficoltà ad essere accolte per tutta una serie di motivazioni, non ultime quelle di una difforme valutazione del tracciato da progettare. Trovarono tuttavia accoglimento nella lista di quelle da costruire incluse in 3acategoria nella lista della legge Baccarini del 1879.

La Ferrovia è stata, recentemente, dichiarata di interesse culturale ai sensi dell’art 10 comma 3 lettera d del D. Lgs 42/2004, primo esempio di tutela diretta rivolto ad un tracciato ferroviario storico del territorio nazionale.

LA POSIZIONE DEL TOURING CLUB ITALIANO

Con riferimento alla campagna Tesoro Italia /Patrimonio Negato il Club di Territorio “Paesi d’Irpinia” ha individuato quale sito “negato” per la provincia di Avellino la ferrovia Avellino - Rocchetta Sant’Antonio, “sospesa” su decisione della Regione Campania, dal 12 dicembre 2010.

La più antica linea ferroviaria dell’Irpinia la Avellino – Rocchetta Sant’Antonio, tra le più antiche della Campania, fu inaugurata nel suo intero percorso il 27 ottobre del 1895.

Senza voler inseguire modelli, ma seguendo la naturale inclinazione dei luoghi, ci piacerebbe trasformare questa tratta nella ferrovia del gusto, delle cultura contadina, dell’enogastronomia di qualità, del paesaggio, della natura. L’Avellino Rocchetta è un parco tematico, rappresenta un viaggio emozionale nella terra del vino, del paesaggio, della luce, del vento. La tratta, opportunamente potenziata e ristrutturata, potrà collegare l’Alta Irpinia e la Valle del Calore ai nodi dell’alta velocità, ridando così valore alla funzione principale per la quale fu costruita: un efficiente trasporto pubblico su ferro tra i due mari.

La linea ferroviaria Avellino Rocchetta può avere un nuovo significato come infrastruttura a servizio dello sviluppo della cultura e del turismo dell’Irpinia:

• È la ferrovia delle acque: attraversa e lambisce in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto.

• È la ferrovia dei grandi vini docg: attraversa i territori, servendoli con stazioni dei comuni degli areali del Taurasi e del Fiano.

• È la ferrovia del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini.

• È la ferrovia delle aree a tutela della biodiversità.

• È la ferrovia dei Borghi: storia, cultura ed identità territoriale.