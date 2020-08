Viaggio in Irpinia sulle tracce di 'Antichi Pellegrini e Pastori Transumanti'

Dalle antiche terre degli Irpini ai borghi “franco-provenzali” dei Monti Dauni. È questo il viaggio organizzato da Terre di Mezzo, a cui potrete partecipare nel weekend dal 12 al 13 settembre 2020. Un percorso a PASSO D’UOMO nella storia e nel tempo, nella bellezza e nel gusto dell’Italia più Autentica.

Di seguito la nota di Terre di Mezzo

"Nelle antiche terre d’Irpinia e di Daunia attraverseremo borghi medievali, ammireremo torri normanne e ponti romani sentendo “scorrere” sotto i nostri passi chilometri di erba e di terra, di antichi sentieri, di sassi e basolati consunti dal tempo, eterni e silenziosi testimoni di storie di uomini e di mondi, di pellegrini medievali, di pastori transumanti, di eserciti e commerci e di popoli e culture.

Com'è nello stile Terre di Mezzo, il nostro non sarà solo un cammino ma un vero e proprio “viaggio emozionale” nelle mille sfumature dei territori attraversati: tradizioni, leggende e tutti I sapori autentici dell’entroterra. Il tutto vissuto con le giuste comodità : camere da letto semplici ma riservate, letti comodi,toilette privata, pasti tradizionali e a km 0, transfer nei punti tappa".

Programma

QUANDO: Sabato 12 e Domenica 13 SETTEMBRE 2020

COSA FAREMO: in Cammino sulla Via Francigena del Sud (da Casalbore a Celle di San Vito 30 km c.a in 2 tappe)

Sabato 12 SETTEMBRE

Incontro c/o le strutture ricettive, breve briefing e in cammino

Visita del piccolo borgo di Casalbore(Av) ,della torre Normanna e della suggestiva Grotta di San Michele

In Cammino sulla Via Francigena del Sud (e Regio Tratturo) Tappa Casalbore – Villaggio della Malvizza – Loc. Macchiacupa

Fine 1° Tappa e Rientro in struttura con navetta riservata

Cena della Tradizione Irpina a "Km 0" presso Agriturismo "Oasi Masseria Sant'Elia"(Av)

Pernotto c/o medesima struttura (3 camere) e c/o "Agriturismo Fattoria del Tratturo" (4 camere)

Domenica 13 settembre:

dall'Irpinia ai borghi franco-provenzali dei Monti Dauni

In Cammino sulla Via Francigena del Sud Tappa Macchiacupa – borgo franco-provenzale di Celle di San vito (Fg)

Visita guidata del borgo e dei suoi vicoli (il meno popoloso di tutta la Puglia)

Rientro con Bus Privato c/o le strutture ospitanti

DOVE

Casalbore (Av) – Celle di San Vito (Fg)

CON CHI

Guide Ambientali Professioniste (iscritte Aigae e Lagap) di Terre di Mezzo, Direzione Tecnica Aeclanum Travel Agency

ADATTO A CHI:

a chiunque, mediamente allenato alla camminata, voglia sentire “scorrere sotto I piedi” una storia lunga millenni tra borghi sospesi nel tempo, poetici campi di grano e paesaggi bucolici. Senza dimenticare comfort e tutte le eccellenze enogastronomiche dell’entroterra Campano e Pugliese.