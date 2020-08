Sponz Fest, è il giorno del concerto di Vinicio Capossela

Giovedì 27 agosto, a Calitri, la mattinata si apre come da tradizione con le lezioni della Libera Università per Ripetenti. Alle ore 11, alla Fontana Santese. l’antropologo Vito Teti in cattedra con la lezione titolata Acquà. Tra sottoterra e cielo, mentre contemporaneamente alla Neviera di Gagliano è la volta della vulcanologa Rosanna Bonasia con la sua lezione I rischi naturali: vulcani e fiumi. Come convivere con la natura.

Alle 12 alla Fontana Santese arriva il geologo Vincenzo Briuolo con l’incontro Irpinia: terre di acque. Geochimica di una risorsa ineguagliabili, mentre alla Neviera di Gagliano è la volta del fisico Piero Martin con La scienza e l’acqua santa.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, in programma le narrazioni di Donato Lucev tratte dal libro Le fontane di Calitri e a seguire il concerto vocale del quartetto pugliese tutto al femminile Faraualla in Ogni Male Fore.

In prima serata alle 19.30 Sabir, antica lingua del Mediterraneo e ponte fra i popoli, incontro con Anna Caputo, presidente Arci Lecce, e Sottacqua, incontro sul Mediterraneo dell’europarlamentare e già medico di Lampedusa Pietro Bartolo.

Alle 21, l’atteso grande concerto della Rolling Sponzing Review. Vinicio Capossela si unirà a un gruppo di musicisti che animano il festival da anni (Victor Herrero, Asso Stefana, Giovannangelo de Gennaro, Peppe Leone, Agostino Cortese e i “cupa cupa” di Tricarico, Andrea Lamacchia e altri ospiti a sorpresa) ironicamente ribattezzata Rolling Sponzing Review per AcQuà!, un concerto tematico in cui ogni ospite declinerà il tema del festival nel testo e nel suono. Una piccola festa per Sora acqua celebrata nei sonetti dedicati alle fontane, nelle canzoni fluviali, nei muli che attraversano i fiumi, nelle ninfe e nella mitologia, nella cultura del mediterraneo, nei suoi scambi e nei suoi naufragi. Citando Coleridge, Acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere...

Lo Sponz Fest 2020 – Sponz acQuà è un evento programmato e finanziato dalla Regione Campania, promosso da Scabec – Società Campana Beni Culturali ed è prodotto dall’associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS).