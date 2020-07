L’epidemia ha costretto a rinviare al 2021 il Meeting Le due culture già programmato per quest’anno sul tema “Libertà”. Per non interrompere tuttavia la tradizione, la XII edizione si svolgerà egualmente, online, nei giorni 2, 3, 4 e 10 settembre p.v. sul tema d’attualità: "Il futuro interrotto: l’umanità dopo il Covid".

Introduce Ortensio Zecchino, Conduce Carmen Lasorella.

Il programma

2 settembre 2020

Ore 18.00:

I Coronavirus umani: dal COMUNE raffreddore a incubo GLOBALE

Maria Gabriella SANTORO, Professore Ordinario di Virologia, Facoltà di Scienze MFN, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

3 settembre 2020

Ore 17.00:

COVID-19, una rivisitazione tra il noto e l’indefinito

Franco LOCATELLI, Direttore Dipartimento Oncoematologia, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità

Ore 18.00:

Scienziati divisi (o no?). La scienza va in televisione e forse i cittadini cominciano a capire che è tutto molto più complicato

Giuseppe REMUZZI, Direttore Scientifico IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Biogem

4 settembre 2020

Ore 17.00:

Saluti del Prof. GAETANO MANFREDI, Ministro dell’Università e della Ricerca

Il virus SARS-CoV-2: Le caratteristiche dell'ultimo virus (per ora) passato dagli animali all'uomo

Carlo Federico PERNO, Responsabile Microbiologia e Virologia, Dipartimento dei Laboratori, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Ore 18.30:

L'infezione da SARS-CoV-2 in età evolutiva

Alberto VILLANI, Responsabile Pediatria Generale e Malattie Infettive, Dipartimento Pediatrico Ospedaliero-Universitario, Ospedale Bambino Gesù, Roma e Presidente della Società Italiana di Pediatria;

10 settembre 2020

Ore 15.00:

Ritrovare il futuro: l'Italia e oltre[1].

Dialogo tra:

Ernesto GALLI DELLA LOGGIA

Aldo SCHIAVONE

Le conferenze si svolgeranno sulla piattaforma GoToWebinar. Registrazione su: https://attendee.gotowebinar.com/register/112481547612105475.