Giornate Europee del Patrimonio, gli orari del Museo di Montevergine

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 25 e 26 settembre 2021, il Museo Abbaziale di Montevergine sarà aperto sabato dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30; la mostra sul pellegrinaggio il 25 settembre dopo l’inaugurazione delle ore 10.30 e poi segue gli orari del museo. (Info: tel. 082572924)

La Biblioteca Statale di Montevergine sarà aperta dalle ore 09.00 alle 13.00 e garantirà tre turni di visite guidate (ore 10.00, 11.00 e 12.00), su prenotazione.

Le mostre da visitare

Il giorno 25 settembre 2021 alle ore 10.30, nel chiostro dei corvi del Museo Abbaziale di Montevergine, sarà inaugurata una mostra sul pellegrinaggio dal titolo: “I passi della devozione. Racconti del pellegrino a Montevergine”.

Il percorso espositivo è stato realizzato dall’Abbazia Territoriale di Montevergine con il fondamentale supporto della Scabec (Società campana per i beni culturali) a seguito di un protocollo d’intesa tra le due realtà, che prevede la progettazione di alcune iniziative culturali, a cominciare dall’evento di questo fine settimana, inserito, tra l’altro, anche nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2021.

L’allestimento sarà contraddistinto da un percorso diviso in due sezioni. La prima introdurrà il visitatore al pellegrinaggio medievale ma in particolar modo alla figura di San Guglielmo pellegrino nel XII secolo e fondatore di Montevergine; la seconda sarà una narrazione del plurisecolare pellegrinaggio al santuario mariano, evidenziandone l’importanza storica ed antropologica di un fenomeno religioso-popolare di quasi nove secoli.

Tutto il percorso espositivo sarà infine caratterizzato da postazioni multimediali, immagini antiche di gruppi e singoli pellegrini d’Irpinia e della Campania, da fonti documentali ed elementi scenografici particolari. Il materiale fotografico, straordinaria testimonianza di quasi un secolo e mezzo di storia locale, proviene dall’archivio dei padri benedettini di Montevergine.

In collegamento ideale con la mostra sul pellegrinaggio a Montevergine, si inserisce la mostra allestita alla Biblioteca Statale di Montevergine dal titolo: "L’amor che move il sole e l altre stelle: mostra bibliografica e iconografica". Il percorso espositivo, suddiviso in 12 teche, celebra il Sommo Poeta nel suo settecentesimo anniversario della morte, con le edizioni più belle e pregiate della "Divina Commedia" possedute dalla biblioteca. Nel ripercorrere visivamente il cammino dell’esule fiorentino, così come interpretato e raffigurato dai maggiori artisti italiani e stranieri, e di ogni tempo, il visitatore avrà modo di conoscere la grandezza poetica di Dante e di come la stessa abbia influito sulla sensibilità dei maestri dell’arte. Tale ricchezza bibliografica e iconografica sarà oggetto delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, alle quali, come ogni anno, la biblioteca partecipa con un’apertura straordinaria.