Acqua Trekking nel Canyon Zagarone, altri due appuntamenti per un'esperienza unica

Irpinia eiTRAVEL, visto il successo dell’evento “Acqua Trekking nel Canyon Zagarone” del 16 Agosto, che ha registrato la notevole partecipazione di appassionati e viaggiatori provenienti da tutta la Campania e non solo, programma due appuntamenti in gruppi organizzati, Domenica 23 e Domenica 30 Agosto, con l’intento di far vivere un’esperienza unica ed emozionante.

Trekking nell’area naturale protetta del Parco regionale dei Monti Picentini, nel cuore dell'Appennino Campano. Un cammino in un'atmosfera unica e suggestiva lungo il torrente Zagarone le cui acque cristalline formano le spettacolari cascate del Tuorno. Un luogo suggestivo e millenario, con una storia ricca di fascino. Si camminerà nell’acqua limpida e fresca percorrendo il torrente Zagarone, fino al bagno rigenerante nella piscina naturale (con una profondità di 2 metri).

Durante il percorso ti racconteremo la storia e le tradizioni del luogo.

Abbigliamento consigliato:

● Scarpe da trekking/ginnastica o scoglio rafforzate;

● Costume da bagno e asciugamano (opzionale).

Il pacchetto include:

● Guida esperta;

● Tasse;

● Assicurazione.

Per info e prenotazioni | Nicolas: +39 3493898129 | E-mail: nicolas.v@eitravel.it.

Il programma

Dove: Calabritto

Quando: Domenica 23 e Domenica 30 Agosto 2020

Orario: 15:00-18:30 Incontro: Piazza Matteotti, Calabritto (AV).

Prezzo: €10,00 per persona - Guida esperta + Assicurazione + Tasse Destinatari: Gruppi Organizzati