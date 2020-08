Il bonus di mille euro ai professionisti nel Decreto di agosto

Il bonus di maggio ai liberi professionisti iscritti alle casse private non arriverà prima di metà agosto.

Per permettere alle casse di erogare il bonus 1.000 euro ai professionisti, cifra confermata da Roberto Gualtieri, infatti, è necessario che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanino un decreto ad hoc. Il provvedimento doveva arrivare già due mesi fa, era infatti previsto che per la terza rata l’importo del bonus professionisti salisse a 1.000 euro, allineandosi appunto a quello minimo di commercianti e artigiani che già lo hanno ricevuto.

Tuttavia mentre per i liberi professionisti iscritti all’Inps il criterio per accedere al bonus 1000 euro di maggio era quello di certificare un calo del fatturato di almeno un terzo del volume rispetto al secondo bimestre 2019, non dovrebbe essere così per le casse private che dichiarano sotto i 35mila euro.

Pare che i tecnici del Mef sono al lavoro sul decreto attuativo, ma serviranno ancora alcuni giorni prima di sciogliere i nodi e capire davvero quando potrà arrivare il bonus per avvocati, medici, commercialisti, giornalisti e gli altri professionisti iscritti agli ordini.