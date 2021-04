Vaccinazioni, il Codacons denuncia De Luca: "Dà dati falsi"

Il governatore avrebbe "comunicato dati falsi sulle reali vaccinazioni eseguite in Campania"

Il Codacons Campania, nella giornata di domani, denuncerà alle Procure dei capoluoghi di provincia campani il governatore Vincenzo De Luca per "aver comunicato in data odierna dati falsi sulle reali vaccinazioni eseguite in Campania".

A renderlo noto lo stesso Codacons. Nella stessa giornata di oggi l'Unità di Crisi ha pubblicato una nota in cui sono state puntualizzati alcuni aspetti dei dati del governo.