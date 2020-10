Non risponde ai vicini: i Vigili del Fuoco lo trovano senza vita in casa

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 11'00 di oggi 17 ottobre, è intervenuta a Morra De Sanctis in via Settembrini, per un soccorso ad un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami di amici e vicini. Il personale ha indossato tutti i dispositivi di protezione individuale anti COVID, e dopo essere entrato in casa al terzo piano dello stabile, ha rinvenuto il sessantenne residente nel comune Irpino, privo di vita, consegnando alle autorità competenti per gli adempimenti di rito.

