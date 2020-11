Spara con un fucile da caccia nei pressi di alcune abitazioni: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un anziano di San Sossio Baronia ritenuto responsabile dei reati di “Porto abusivo di armi”, “Esplosioni pericolose”, “Detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento”. L’uomo, forse perché non troppo in forma per andare a caccia, aveva esploso dei colpi di fucile a poca distanza dalla sua abitazione. Uditi gli spari, sul posto è intervenuta la pattuglia della Stazione di Castel Baronia, già in quell’area nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Alla specifica richiesta dei militari operanti l’anziano ha consegnato il fucile calibro 16 e varie cartucce, tutto legalmente detenuto, esternando la sua passione per la caccia. Passione che gli ha causato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Sia il fucile che le munizioni sono stati ritirati e sottoposti a sequestro.