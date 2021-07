Sparatoria a Viale Italia, Casanova si avvale della facoltà di non rispondere

Sparatoria a Viale Italia. Giungono notizie relativamente a Ciro Casanova, il 55enne arrestato con l'accusa di aver aperto il fuoco contro Gianluca e Ettore Ferrara, padre e figlio, rispettivamente di 45 e 26 anni, e Ivan Santamaria, 28 anni. L'uomo è gravemente indiziato della commissione di gravi reati, quali il tentato omicidio plurimo e la detenzione e porto illegale di arma da sparo, con a corredo munizionamento cal. 7,65 dall’aumentata micidialità, non vendibile secondo gli ordinari canali commerciali.

Solo dichiarazioni spontanee, si dichiara innocente

Il 55 enne avellinese, arrestato dai carabinieri per aver sparato contro tre persone, nella notte tra il 6 e il 7 Luglio, in viale Italia, oggi davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'uomo, assistito dall'avvocato Gaetano Aufiero ha rilasciato solo alcune generiche dichiarazioni spontanee dove affermava di essere innocente.

Le indagini della Procura della Repubblica

Le investigazioni condotte dalla Procura della Repubblica di Avellino, guidata da Domenico Airoma, e dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale hanno permesso di ricostruire l'accaduto, grazie anche all'acquisizione delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Secondo gli inquirenti, il 55enne ha raggiunto il luogo della sparatoria a bordo di una Fiat 600.