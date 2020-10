Sospetto caso Covid a scuola: intera classe in isolamento

Sospensione delle attività didattiche in presenza CLASSE 1 Ai in attuazione del Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020. “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Questa è la comunicazione ufficiale della dirigente scolastica Gabriella Pellegrini:

"Si comunica che il dipartimento di prevenzione dell’ASL di Avellino a seguito di segnalazione di un caso sospetto COVID – 19 per uno studente della classe 1Ai, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, ha disposto, con provvedimento prot. 2463/SISP del 01/10/2020 pervenuto a questa Istituzione scolastica via mail in data 01/10/2020 alle ore 14:21, che gli studenti della classe 1Ai restino in isolamento domiciliare fino a nuova comunicazione del dipartimento sopra richiamato".

Immediatamente disposta la sanificazione sanitaria

"Pertanto, dalla data 02/10/2020 fino a data che sarà successivamente comunicata dall’ASL AV, le attività didattiche in presenza sono sospese per tutti gli studenti della classe 1Ai, mentre saranno effettuate le attività didattiche a distanza come di consueto e rispettando gli orari già programmati e comunicati. Si dispone una sanificazione straordinaria dell’aula e dei servizi igienici del piano, così come richiesto dall’ASL. Verranno seguiti tutti i protocolli obbligatori come da normativa vigente. La presente comunicazione è resa nota mediante pubblicazione sulla bacheca della classe del registro elettronico richiesta di per presa visione".