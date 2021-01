La bella storia ad Avellino: "Ho trovato del denaro nel bancomat, voglio restituirli alla proprietaria"

"Stamattina verso le 11.10 presso il bancomat della posta in via Carducci ho ritrovato una somma abbastanza alta di denaro che una ragazza non ha ritirato. Sono riuscito a vedere la ragazza ma non ho fatto in tempo ad avvertirla quindi spero tanto tu possa leggere questo post così potrò restituirti i tuoi soldi..".

Questo è il post di Alessandro De Vita che, nella mattinata di oggi, ritrovava una importante somma di denaro nei pressi di via Carducci. L'uomo neanche per un secondo ha pensato di intascare il denaro e, immediatamente, si è messo alla ricerca della legittima proprietaria. Alessandro spera di poter restituire la somma quanto prima e, ad ogni modo, ha già fatto sapere che, se nessuno dovesse reclamarla, domani mattina si recherà alla posta per lasciare lì tutto il denaro.