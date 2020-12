Tra i primi vaccinati in Campania anche il presidente De Luca

In occasione del V-Day in Campania, anche il governatore Vincenzo De Luca si è vaccinato contro il coronavirus. È successo oggi all'ospedale Cotugno lontano dalle telecamere.

A dare la notizia il presidente della Regione dalla sua pagina Facebook.

"Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme. #VDAY".

De Luca è il primo politico italiano a farsi somministrare il vaccino.

Le dichiarazioni del Presidente a margine dei primi vaccini a Napoli

È una giornata importante, una speranza per tutti di uscire da questa emergenza, anche se si tratta solo di un giorno simbolico.

Ci siamo preparati per la vaccinazione di massa che partirà nelle prossime settimane. Quando arriverà il momento pretenderò che le dosi siano distribuite in proporzione al numero di abitanti, senza seguire astrusi criteri che sembrano avere più la logica di marchette che basi scietifiche.

Se ho sbagliato qualcosa nella gestione del Covid in Campania lo diranno gli storici. Io sono tra i responsabili del miracolo. Mi pento del basso tasso di occupazione della terapia intensiva e della percentuale di morti covid più bassa d'Italia. Anche dopo - ha aggiunto - che è stata rimescolata la società italiana, quella della Campania rimane la percentuale più bassa di morti rispetto alla popolazione. Un miracolo fatto dai medici, ma anche noi abbiamo contributo mantenendo il rigore contro il contagio.

Da settimane non ricoveriamo pazienti in terapia intensiva. Le misure restrittive stanno dando i frutti sperati. Se mi sento responsabile di qualcosa? Sono responsabile del miracolo che abbiamo fatto in questa regione.