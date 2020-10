Pratola Serra, perquisite case di amministratori e uffici comunali: "Confidiamo nella giustizia"

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Aula Consiliare di Pratola Serra, il sindaco Emanuele Aufiero ha spiegato quanto accaduto questa mattina nel comune irpino, dove i Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Mirabella Eclano hanno effettuato perquisizioni a tappeto nelle abitazioni degli amministratori comunali e negli uffici del Municipio.

Il sindaco: "Perquisite le nostre case e gli uffici comunali, ma l'operazione ha avuto esito negativo"

Ecco le parole del primo cittadino: "Nel mese di settembre c'è stata una serie di indagini, relativa a un procedimento del 2018 sulla scuola modulare, non collegato alla questione della commissione d'accesso. Siamo stati oggetto di perquisizioni personali nelle nostre abitazioni e nella casa comunale. Perquisizioni che sono di carattere negativo, sia presso le nostre case, sia presso gli uffici municipali. Gli inquirenti hanno acquisito una documentazione che era già agli atti e noi abbiamo fornito tutto ciò che ci è stato richiesto. Si è, semplicemente, proceduto alla determinazione dei verbali. Abbiamo fiducia nella giustizia, abbiamo fornito sempre piena collaborazione con le autorità e continueremo a farlo. Oggi, nasce l'esigenza di metterci la faccia, ringrazio tutta la maggioranza. Noi non molleremo, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno pensava che quest'episodio potesse farci chinare il capo, si stava sbagliando. Abbiamo sempre trascorso le nostre giornate al servizio della collettività. Quello che è successo stamattina ci ha toccato profondamente, ma voglio comunque ringraziare l'Arma dei Carabinieri che hanno utilizzato la solita sensibilità che li contraddistingue. La minoranza continua a salire alla ribalta con questi episodi, ma siamo sicuri che prima o poi la verità verrà a galla e ne usciremo alla grande".

Il presidente del Consiglio Comunale: "Perquisizioni nascono da contestazioni puramente amministrative"

Come specificato dal presidente del Consiglio Comunale, Tonino Aufiero: "Non è una situazione piacevole vedersi perquisita la propria abitazione: dietro un funzionario o un dirigente della Pubblica Amministrazione ci sono famiglie, figli e altro. Si sarebbe potuto evitare tutto questo. Ribadisco la più totale negatività delle perquisizioni: non ho contezza di cosa avrebbero potuto trovare nelle nostre abitazioni, trattasi di contestazioni puramente amministrative e non di altro. Già all'epoca, il procedimento del 2018 sulla scuola modulare proveniva da esposti reiterati della minoranza. Come amministrazione, non possiamo più stare qui a subire. Nonostante i numerosi procedimenti, fortunatamente archiviati, ci riteniamo sereni: noi non dobbiamo dare nessuna giustificazione, perché abbiamo sempre agito nella trasparenza e nel rispetto dei principi etici. Come amministrazione, abbiamo fatto e continueremo a fare programmazione di carattere politico".