Nuovo clan Partenio, udienza rinviata: alcuni imputati positivi al Covid

L’udienza per il Nuovo Clan Partenio è stata rinviata al 4 dicembre per la positività al Coronavirus di alcuni imputati. Nella nuova data il processo inizierà formalmente e, come annunciato, ci sarà la costituzione di parte civile, fra gli altri, dei Comuni di Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino. Gli imputati, ricordiamo, sono accusati, a vario titolo, di usura, estorsioni, detenzioni di armi con l’aggravante mafiosa.