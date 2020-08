Ospedale Landolfi: lettera a De Luca dei Sindaci di Solofra, Montoro e Serino

Ospedale Landolfi: lettera dei Sindaci di Solofra, Montoro e Serino al Governatore Vincenzo De Luca. Michele Vignola :" Venerdì 24 Luglio, insieme ai Sindaci Giaquinto e Pelosi, ho richiesto un incontro urgente con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il recente confronto con la dirigenza dell'Azienda Ospedaliera Moscati non ha dissipato i dubbi sulle criticità che interessano l'Ospedale Landolfi. E' necessario ed urgente un incontro, anche insieme ad una delegazione dei Sindaci dei Comuni del distretto sanitario di Atripalda, con il Presidente De Luca. Il Governatore stamane, in occasione della manifestazione Drive in Rosa che promuove la prevenzione del cancro al seno, ha confermato, ad una delegazione del Comune di Solofra guidata dal Vicesindaco Maria Luisa Guacci, l'impegno a convocare l'incontro richiesto.

