Insegnante positiva al Covid: chiusa scuola a Lioni

Chiusa una scuola di Lioni dopo che un'insegnante è risultata positiva al Coronavirus. Questo l'annuncio del sindaco, Yuri Gioino: "La curva epidemiologica della Campania impone massimo livello di attenzione e giustifica tutte le disposizioni che rientrano nel concetto di "massima precauzione". Alle ore 08:30 di questa mattina sono stato informato dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo(questa mattina presto è arrivato l'esito del tampone) che una insegnante della scuola dell'infanzia dell'Istituto, residente in un comune vicino, è risultata positiva al Covid-19. L'insegnante ha sempre utilizzato scrupolosamente i DPI e non frequentava la scuola da oltre una settimana. Insieme al Dirigente Scolastico ho deciso di sospendere l'attività didattica dell'Istituto Comprensivo fino a Mercoledì 7 Ottobre in attesa che il dipartimento di prevenzione valuti eventuali accertamenti e approfondimenti. Il provvedimento di sospensione dell'attività didattica si estende anche all'istituto Vanvitelli da domani 03.10 in attesa del completamento dell'indagine epidemiologica che sta riguardando altri comuni e che inevitabilmente dobbiamo avere sotto controllo. Ho inoltre disposto la chiusura dei parchi comunali. Un atto necessario alla tutela della salute della popolazione ed in primis dei nostri piccoli. È una fase emergenziale, Vi garantisco che non verrà lasciato nulla al caso."

