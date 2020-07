Bracciante perde la vita schiacciato dal trattore

Nella giornata di oggi, a Quindici, in via Ponte, stando a quanto scrive Irpinia News, un uomo è morto schiacciato dal trattore. La vittima stava guidando il mezzo quando è avvenuto l'incidente. A perdere la vita è stato un bracciante agricolo di 40 anni di origini rumene. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorsi ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

