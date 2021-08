Sbanda e finisce contro un palo di cemento: 27enne intrappolato in auto

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 19'00 di oggi primo agosto, è intervenuta nel comune di Venticano alla frazione Castello Del Lago, sulla via Appia al Km. 279,700, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva contro un palo in cemento, ed in seguito al violento impatto il veicolo prendeva Fuoco. Al suo interno un ragazzo di 27 anni originario di Bonito, rimasto incastrato, e poco prima dell'arrivo della squadra veniva provvidenzialmente estratto da persone presenti sul posto, e veniva trasportato presso l'ospedale San Pio di Benevento per essere sottoposto a cure mediche. Le fiamme che hanno avvolto l'auto sono state spente, ed è stato messo in sicurezza il palo in cemento caduto.