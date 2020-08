Morta la sexy star Jana Flor: nell'incidente coinvolte altre due persone

Altro lutto del mondo a luci rosse: a pochi giorni dall’annuncio della morte dell’attrice hard Alexy Brey, deceduta a causa di un cancro, qualche giorno fa è morta anche la sexy star Jana Flor.

Jana non ha mai voluto entrare nel mondo del porno, si è limitata a fare la sexy star, ossia spettacoli erotici calcando i palchi delle più importanti fiere dell’erotismo italiane come ad esempio il ‘Bergamo Sex’ oppure ‘Exxxotica 2016’ anche se non ha mai voluto per sua scelta prendere parte a film di genere pornografico.

La trentaseienne italo-brasiliana è deceduta sul colpo in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Guardia Lombardi, paesino di poco più di 1.500 anime situato in provincia di Avellino; la tragedia è avvenuta lungo la strada statale 303. Jana era in Campania per lavoro, anche se viveva da tempo a Ravenna, era lì in tour con il suo spettacolo molto particolare ed unico nel suo genere; durante lo show coinvolgeva i suoi amati ed immancabili pitoni.

Molti spettacoli della sua carriera sono stati fatti in coppia con la collega ed amica showgirl Eva Leny.

La dinamica dell’incidente non è chiara, per tanto è stato nominato un consulente per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, stiamo parlando dell’ingegnere Alessandro Lima.

Nel violento impatto sono stati coinvolti anche un uomo di 33 anni ed una donna di 57 anni che attualmente sono ricoverati presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.