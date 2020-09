Drammatico incidente stradale, morta coppia di Avellino

Due morti e 10 feriti. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, lungo la Statale 272, che collega San Severo a San Marco in Lamis e raccontato dai colleghi di Foggiatoday.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 16.30, si è verificato un violento impatto tra un'auto e un minivan, mezzi entrambi a pieno carico. L'impatto, avvenuto all'altezza dello svincolo per Apricena, ha causato la morte due persone, marito e moglie della provincia di Avellino (non sono state ancora rese note le generalità) e il ferimento degli altri cinque occupanti del furgoncino.

L'uomo è morto sul colpo, la donna è deceduta poco dopo a 'Casa Sollievo'. Ferite di varia entità anche per i cinque occupanti dell'altro mezzo, un Suv Mercedes. Tutti i feriti sono stati medicati sul posto o trasportati negli ospedali di Foggia, San Severo e San Giovanni Rotondo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è stato necessario l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso.