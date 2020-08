Autotreno con 400 quintali di pasta finisce fuori strada e rimane bloccato

Subito dopo le ore 17'00 di oggi 5 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta a Morra De Sanctis, in contrada Orcomone, per il recupero di un autotreno che trasportava 400 quintali di pasta. Infatti il pesante automezzo, proveniente da Foggia e diretto a Reggio Calabria, per seguire le indicazioni del navigatore ha preso una strada interpoderale che va dal Fornicoso sull'Ofantina SS 7 BIS. Quando l'autista si è accorto di aver sbagliato direzione, nel fare l'inversione di marcia finisce fuori strada rimanendo bloccato. Per poter recuperare l'automezzo si è reso necessario far intervenire l'autogru dalla sede centrale del Comando Irpino. Dopo circa tre ore di lavoro si riusciva a rimetterlo in carreggiata, e l'autista di nazionalità tunisina poteva riprendere il viaggio.

