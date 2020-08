Auto contro moto, due giovani trasportati in ospedale

In data odierna, nel territorio di Baiano, si registrava un grave incidente stradale che vedeva il coinvolgimento di un’autovettura e un moto; quest'ultima, con a bordo due ragazzi. A seguito del sinistro i due giovani, rimasti feriti e contusi, venivano trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. La donna alla guida della vettura, invece, non riportava conseguenze, se non un comprensibile spavento.

Incidente avvenuto nei pressi della caserma dei carabinieri

L'incidente è avvenuto in via Lippiello, nei pressi della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Baiano. Starà a quest'ultimi, adesso, accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.