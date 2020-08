Incidente mortale in Calabria, restano gravi le condizioni di Leonardo

Nella giornata di domani avranno luogo i funerali di Valentino Joseph Buonfino, il ragazzo di 24 anni morto in un tragico incidente stradale avvenuto in Calabria. Il rito funebre sarà celebrato presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Avellino.

Leonardo Guarino, 23 anni, l'amico di Joseph, intanto, resta ricoverato in gravi condizioni, presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, dove continua a lottare tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva.

Il drammatico incidente

La polizia stradale di Trebisacce ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Sembra che intorno alle mezzanotte del 31 luglio, la Ford Mondeo, guidata da Joseph, sarebbe sbandata contro il cordolo, avrebbe urtato una parete di una galleria e, girando su stessa più volte, ha terminato la corsa contro la parte posteriore di un autobus di linea Puglia-Sicilia.

La tragica morte di Valentino è stata trattata anche dall'Associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106; che ha dedicato questo post al giovane avellinese:

"Questo il volto sorridente di VALENTINO JOSEPH BUONFINO, 24 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell'ennesimo incidente mortale sulla famigerata asfalto della strada Statale 106… Un ragazzo deceduto mentre percorreva la “strada della morte” mentre stava andando in vacanza insieme a due amici, uno dei quali, in queste ore, lotta tra la vita e la morte!!! Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta “società civile” incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore…! L’Associazione rivolge un pensiero alla Famiglia adesso pensa nel dolore più profondo e drammatico. Ai parenti ed agli amici tutti… Poi un invito a tutti gli iscritti al gruppo ed alla pagina dell’Associazione: una PREGHIERA (laica, cattolica, ed in qualsiasi altro culto religioso), affinché tutti riescano ad avere la forza necessaria per superare questo momento ma soprattutto affinché il suo amico, un giovane ragazzo di 23 anni, possa farcela e ritornare presto a casa sano e salvo. Basta un minuto del nostro tempo che di sicuro non sarà sprecato… Oggi ci ha lasciati un angelo: preghiamo anche per lui #bastavittime106"