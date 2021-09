Guida con patente sospesa e sotto l'effetto di droga: 30enne denunciato

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di un giovane, fermato nel capoluogo irpino alla guida di uno scooter.

Si tratta di un trentenne di Montoro, già noto alle Forze dell’Ordine, al quale già era stata sospesa la patente. Lo stesso, in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito del test tossicologico è risultato positivo all’assunzione di cocaina e cannabinoidi. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro e nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”.