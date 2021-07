È il giorno di Italia-Inghilterra: Avellino è blindata

È il giorno di Italia-Inghilterra. Alle 21 va in scena l'atto finale di Euro 2020. A Wembley l'Italia affronta i padroni di casa per il titolo continentale. Il sogno delle nuove 'notti magiche' azzurre, a 15 anni dal trionfo nei Mondiali 2006, contro il tormentone 'it's coming home' dei Tre Leoni, che vorrebbero riportare il football a casa, così almeno dicono loro, a 55 anni dal trionfo mondiale del 1966. Ma la nazionale di Roberto Mancini parte tutt’altro che sconfitta.

Avellino blindata per evitare problemi di ordine pubblico

Il Prefetto di Avellino, Paola Spena, il sindaco Gianluca Festa e il comandante della Municipale Arvonio, hanno imposto misure straordinarie di controllo. Il capoluogo sarà blindato con il potenziamento dei presidi delle forze dell’ordine. Fari puntati anche e soprattutto sui locali e sui privati che hanno deciso di munirsi del maxi schermo per assistere alla sfida che attende gli Azzurri di Roberto Mancini e che, ovviamente, potrebbero causare pericolosi assembramenti.

Un'attenzione specifica è stata rivolta all'azione di prevenzione dei fenomeni di criminalità, anche alla luce dell'episodio delittuoso registratosi in città, in viale Italia nella notte del 7 luglio che ha visto il ferimento di tre persone, raggiunte da colpi d'arma da fuoco. Un episodio che, ovviamente, non era legato né alla movida né ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna; ma soltanto alla criminalità.