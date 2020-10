Falsità ideoleogica: i Carabinieri arrestano un 60enne

I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno tratto in arresto un 60enne del luogo, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Avellino per il reato di “Falsità ideologica”, commesso qualche anno fa nella Città conciaria.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino, dovendo espiare la pena residua di 5 anni di reclusione.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.