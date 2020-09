Emergenza idrica, Iannone (FdI): "De Luca si occupa solo di elezioni"

"De Luca ormai si occupa soltanto della campagna elettorale lasciando i cittadini della Campania nel più totale abbandono e senza nemmeno i servizi essenziali. Lo dimostra quanto sta accadendo in Irpinia dove 48 comuni sono a secco, con famiglie in fila davanti alle fontane pubbliche. Il che rappresenta anche un altissimo rischio di diffusione del Covid che, tra l'altro, vede la Campania come Regione con i più alti contagi anche se a fronte di pochi tamponi. Questa è il disastro della Campania amministrata da De Luca e dai suoi sodali e amici piazzati all'interno delle società e dell'amministrazione regionali. Un altro buon motivo per mandare a casa tutti questi figuranti". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.

