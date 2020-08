Il dottor Sanseverino è tornato a casa: "Le emozioni sono tante"

Finalmente, dopo quattro mesi di lungo calvario, il dottor Carmine Sanseverino è tornato a casa. Il medico avellinese, dopo aver trascorso il periodo di riabilitazione, ha lasciato Villa dei Pini nel pomeriggio di oggi e ha riabbracciato la propria famiglia.

"Sono commosso per l'affetto ricevuto"

Ricoverato lo scorso 13 aprile al Moscati di Avellino, il dott. Sanseverino ha lottato per quasi due mesi contro il Coronavirus, ricoverato in terapia intensiva presso la Città Ospedaliera. Estubato dopo circa due mesi, il medico irpino ha dovuto affrontare un lunghissimo periodo di riabilitazione per poter superare definitivamente un incubo durato quasi quattro mesi.

"Le emozioni sono tante, mi commuovo soprattutto pensando a come, e quanti hanno seguito la mia storia" ha affermato il dottor Sanseverino all'uscita da Villa dei Pini. "Usate le mascherine e mantenete il distanziamento sociale. Il Covid è feroce e il rischio di contagi è ancora elevato".