Crolla ponte in legno, era stato avvolto dalle fiamme

Subito dopo le ore 05'00 di oggi primo settembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Serino alla frazione Casangino in via Mulino Macchia, per un incendio che ha interessato un ponte in legno sul torrente Savana.

Le fiamme che hanno avvolto il ponte lungo circa 15 metri, e che è crollato, sono state spente e messo in sicurezza l'area. Per fortuna non vi erano persone in transito.