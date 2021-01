Covid, Mercogliano piange l'ingegnere Gaetano Sirignano

Ieri pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, è venuto a mancare l'ingegnere Gaetano Sirignano. L'uomo aveva 58 anni ed era ricoverato dal 10 dicembre scorso in terapia sub intensiva. Il 22 era stato trasferito in terapia intensiva.

Tutta la comunità piange la dipartita del professionista, molto stimato pet il suo lavoro. Lascia quattro gemelli.

"Esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita dell'amico Ing. Gaetano Sirignano - scrive il Comitato H2oO - Lo ricorderemo sempre per la professionalità e la sensibilità con la quale ha dato il suo contributo alle ricerche e allo studio del Comitato H2O. Ha trasferito senza pretesa alcuna l' immenso patrimonio informativo e di conoscenza sul tema dell'acqua di cui promettiamo ne faremo tesoro.

Resterai sempre nei nostri ricordi. Gazie Gaetano e che la terra ti sia lieve".