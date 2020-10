Coronavirus, ci sono 5 nuovo positivi a Solofra

Solofra 31 Ottobre 2020, aggiornamenti COVID-19 Registriamo altri 5 nostri concittadini positivi al covid 19. Tutte le persone coinvolte si trovano presso la propria abitazione, dove avvertiti i primi sintomi o appresa la notizia di aver avuto un contatto diretto con una persona positiva, si sono posti sin da subito in isolamento volontario. I nostri concittadini osserveranno il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività, Le relative procedure di contenimento e le attività di profilassi sono state attivate. Ad oggi sono 46 i positivi nella nostra Città, di questi 33 riconducibili a 7 nuclei familiari. Sono 19 le famiglie interessate da casi di contagio. La cittadinanza è invitata a collaborare fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla gestione ed al monitoraggio dell'emergenza in corso. A tale scopo è attivo il numero della Polizia Municipale 0825 - 582403. E' fatto obbligo osservare tutte le disposizioni in essere, con responsabilità e rigore. Il Sindaco Michele Vignola

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.