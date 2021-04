Nuovi casi Covid a Savignano Irpino, contagiati anche due minori

Brutte notizie provengono da Savignano Irpino, dove si registra, purtroppo, un aumento di casi di Covid-19. Contagiati anche due minori. Ecco le parole del sindaco Fabio Della Marra Scarpone: "Sono stati confermati oggi gli esiti di positività al COVID-19 a seguito di somministrazione di tampone molecolare. Tale condizione riguarda 3 (tre) cittadini savignanesi dello stesso nucleo famigliare già in isolamento da diversi giorni. La condizione di positività riguarda anche 2 (due) minori in età scolare. Tutti asintomatici ed in ottima salute. Il plesso scolastico che ospita i minori è già in DAD grazie al tempestivo e preventivo intervento del Dirigente Scolastico. Si attende ora che l'ASL disponga gli accertamenti tecnici sulle classi interessate (Tampone molecolare). Sarà cura degli addetti ai lavori compulsare l'ASL affinché gli accertamenti (di non immediata attuazione) avvengano nel minor tempo possibile e si possa tornare alla normalità. Tutte le famiglie interessate diverse dalle classi coinvolte (seppur definibili contatti di secondo livello), già informate, osservino le attenzioni che il caso richiede, soprattutto per la salvaguardia di terzi. Andrà tutto bene".