Covid a Santa Paolina, il sindaco: "In contatto con l'Asl per l'indagine epidemiologica"

Abbiamo appreso dall'Azienda Sanitaria Locale di Avellino che una persona residente a Santa Paolina, rientrata recentemente dall'estero, è risultata positiva al Covid 19. Con l'Amministrazione comunale abbiamo già adottato tutte le misure che la legge impone in questi casi. Siamo in stretto contatto con l'Asl per agevolare l'indagine epidemiologica sui contatti della persona risultata positiva. A tal riguardo vogliamo tranquillizzare la comunità: la situazione è monitorata costantemente e nulla viene lasciato al caso. Tuttavia, ancora una volta ribadiamo l'invito a tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le prescrizioni igieniche appositamente adottate per limitare i contagi, come il distanziamento sociale, il frequente lavaggio delle mani e l'uso della mascherina nei luoghi chiusi. Se manterremo tutti la calma, se saremo responsabili e se osserveremo la legge, insieme supereremo anche questo momento. Il Sindaco Rino Ricciardelli

