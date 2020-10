Coronavirus a S. Angelo dei Lombardi, nuovo caso contatto di residenti in comune limitrofo

Nuovo caso di coronavirus a Sant'Angelo dei Lombardi. Con una nota, l'amministrazione comunale ha chiarito le condizioni di salute del paziente risultato positivo al Covid-19 nella giornata odierna.

Ecco la nota ufficiale: "Il bollettino di oggi dell'Asl di Avellino riporta il caso di una persona positiva al Covid-19, residente nel nostro Comune. Si tratta di una persona risultata positiva a seguito di contatto stretto con propri familiari risultati positivi, residenti nel nostro comune ma domiciliati in Comune limitrofo. Da quel momento sono state attivate le procedure necessarie per l'isolamento fiduciario e da allora la persona risultata oggi positiva - a cui vanno i nostri auguri di una pronta guarigione - risulta essere in quarantena. Si tratta, dunque, di una situazione da tempo monitorata e sotto controllo, grazie all'attuazione di tutti i protocolli necessari. In questa situazione e in questo momento, nel tranquillizzare i cittadini circa la situazione, vogliamo però ribadire la necessità di porre particolare attenzione al rispetto di tutte le norme e le indicazioni igienico - sanitarie per limitare al massimo i rischi: obbligo di indossare la mascherina sempre all'aperto, distanziamento fisico, divieto di assembramento⁣ e rispetto delle misure igieniche come il lavaggio delle mani⁣".