Coronavirus, positivo il sindaco di Prata Principato Ultra

Positivo al Covid il sindaco di Prata Principato Ultra. Questo l'annuncio: "Cari concittadini, questo post è per mettervi al corrente della positività riscontrata dal nostro sindaco Bruno Petruzziello. Per precauzione e nel pieno rispetto dell'iter procedurale da seguire in questi casi: il sindaco e i propri conviventi sono stati posti in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio è stata predisposta la chiusura degli uffici comunali che sono stati sottoposti ad un'intervento di sanificazione tutti i dipendenti comunali si sono sottoposti prontamente ad un #tampone antigenico risultati con esito negativo tutti gli amministratori di maggioranza si sono e si stanno sottoponendo a #tampone antigenico e molecolare e si sono posti in isolamento precauzionale in attesa dei referti si sono attivate tutte le #procedure necessarie per continuare senza rallentamenti l'#attività amministrativa