Coronavirus a Nusco: "C'è stato un errore, ai 4 positivi vanno aggiunti altri 13 soggetti"

Una notizia che non avremmo mai voluto darvi.

Purtroppo nel computo dell'esito dei tamponi effettuati in RSA il giorno 06/11 e refertati dall'ASL nella serata di ieri, è stato riscontrato un errore.

Nella mattinata odierna, l'ASL stessa ha provveduto a comunicare la rettifica dell'effettivo esito dello screening.

Oltre ai due casi già evidenziati ieri sera, nella rettifica non sono presenti ulteriori positività di nostri concittadini. Attualmente sono in corso dei provvedimenti operativi da parte delle autorità sanitarie competenti per gestire al meglio la situazione in struttura.

L' Amministrazione Comunale

