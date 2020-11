Coronavirus, nuovo positivo a Volturara

Comunicazione coronavirus. Il dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. ci ha comunicato un nuovo caso di contagio a Volturara. Trattasi di una nostra concittadina non contatto diretto di persone positive. Abbiamo già provveduto ad eseguire l’indagine epidemiologica e disposto l’isolamento domiciliare di tutti i contatti diretti . La persona contagiata sta bene, non presenta alcun sintomo.A lei l’augurio di pronta guarigione della Nosta Sindaca e un caro saluto a tutti i contatti diretti in isolamento. Usciamo da casa solo per motivi d’urgenza e di necessità. Tuteliamo i nostri anziani. Forza Volturara.