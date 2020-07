Coronavirus, ancora un caso di positività in Irpinia

“Si fa presente alla comunità di Moschiano che è stato accertato un altro caso di Covid. Per tanto si chiede alla cittadinanza di rispettare in maniera rigorosa tutte le dovute precauzioni. Sicuro della vostra collaborazione, vi ringrazio. Da domani inizierà nuova serie di tamponi”.

Salgono a 28 i casi in Irpinia nel mese di luglio

Con queste parole, il sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, conferma la positività al virus di un ragazzo dipendente di un’azienda del nolano. Il primo cittadino, insieme all’Asl, è già a lavoro per ricostruire la catena dei contatti. Stando a quanto si apprende, la famiglia dell'operaio resta isolata, in attesa delle verifiche che coinvolgeranno tutte le persone venute in contatto con l’operaio in questi giorni.