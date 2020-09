Coronavirus a Montoro, Giaquinto: "Sono sette i casi positivi nel nostro comune"

Ecco le dichiarazioni del sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, riguardo all'emergenza coronavirus nel comune irpino, alla luce dell'ultima segnalazione giunta dall'Asl di Avellino: "Cari concittadini dobbiamo purtroppo ancora una volta informarvi che nell'ambito di controlli disposti per persone che sono state a contatto con soggetti positivi, è risultato positivo al tampone Covid-19 un ulteriore nostro concittadino. Lo stesso sta bene, non presenta sintomi ed era già in isolamento unitamente al nucleo familiare da diversi giorni. Giungano a Lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione.

Nel contempo, continua Giaquinto: "Comunichiamo con piacere che le indagini di controllo eseguite su una cittadina già risultata positiva al tampone nei giorni scorsi, hanno fatto emergere altresì, all'attuale, la negatività al tampone. Comunichiamo che nel nostro territorio contiamo ad oggi nr. 7 persone positive al COVD 19, che non presentano sintomi particolari e tutte poste in isolamento. Raccomandiamo ancora a tutti, ora più che mai, di continuare ad osservare in modo inflessibile le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al covid-19".