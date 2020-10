Coronavirus a Montemiletto, ci sono tre nuovi casi

Coronavirus a Montemiletto. Il sindaco Massimiliano Minichiello, con una nota ufficiale, ha comunicato tre nuove positività, riferite a cittadini residenti nel territorio comunale montemilettese. Di seguito, riportiamo il comunicato.

"Come da comunicazioni pervenute dall'ASL di Avellino, si comunica che sono risultati positivi tre nuovi tamponi al virus Covid-19. Con immenso sollievo, invece, si comunica che, dopo gli esiti contrastanti di test effettuati in laboratori privati, tutti i tamponi effettuati dall’Asl ai concittadini – operai di una azienda al centro di voci per sospetti casi di infezione - sono risultati negativi al virus Covid-19. L’Amministrazione è costantemente informata sull’evoluzione di questa fase e ha messo, e metterà in campo, tutte le azioni informative ed operative necessarie in sinergia con le Istituzioni preposte. Si precisa, a questo punto, che le positività – anche se accertate da laboratori privati accreditati – sono tali solo se ufficializzate e comunicate dall’ASL. Pertanto, si aggiorna che a questo momento vi sono: - un positivo sottoposto a quarantena obbligatoria da settimane; - due positivi già in isolamento fiduciario da circa 10 giorni, sottoposti a quarantena obbligatoria; - un positivo sottoposto a quarantena obbligatoria. Ora piu’ che mai, L’emergenza è attuale! I bollettini Regionali e Nazionali lo dimostrano. Si invita a mantenere alto il livello di allerta, a tutela della Salute di tutta la Comunità. Rispettiamo in modo tassativo gli obblighi vigenti e le prescrizioni igienico sanitarie! Siamo tutti chiamati alla Responsabilità per contrastare la diffusione del virus insieme ce la faremo!!! Dalla Sede comunale, 24 ottobre 2020".