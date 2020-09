Coronavirus a Montemarano, il sindaco Palmieri: "Sono 5 di cui 3 appartenenti allo stesso nucleo familiare"

Nella giornata di oggi abbiamo ricevuto notizie circa nuovi casi di contagio al Covid-19. Il numero delle persone positive è attualmente pari a 5 di cui 3 appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente. Tranne la signora ricoverata in ospedale che versa in discrete condizioni, i rimanenti sono asintomatici. Nelle prossime ore sarà effettuata una sanificazione del centro abitato e dei luoghi più frequentati. Abbiamo chiesto all'ASL, d'accordo coi medici di base, di velocizzare e semplificare lo screening, attraverso una postazione a Montemarano, per concludere al più presto l'indagine epidemiologica. Nelle more del completamento della suddetta indagine abbiamo adottato precisa ordinanza recante misure volte alla tutela della salute pubblica.

Così il sindaco di Montemarano, Beniamino Plamieri.