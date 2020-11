Coronavirus a Monteforte, sono dieci i nuovi casi positivi

Sono dieci, e non nove come inizialmente notificato dall'Asl di Avellino in data odierna, i nuovi casi di coronavirus localizzati nel territorio comunale di Monteforte Irpino. Di seguito, riportiamo la nota riepilogativa dell'amministrazione.

"Comunichiamo alla cittadinanza che, come riferitoci dall'Azienda Sanitaria Locale, dieci casi di positività al Covid sono stati registrati sul territorio di Monteforte Irpino in data 16/11/2020. Nonostante questo, in giornata odierna registriamo un numero di guariti superiore a quello dei positivi. Si raccomanda massima prudenza e il rispetto rigoroso delle nuove disposizioni di legge inerenti alla cosiddetta 'Zona rossa'".